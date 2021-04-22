Американский посол улетел из Москвы на консультации в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан утром 22 апреля улетел из московского аэропорта Шереметьево на родину для консультаций с новой администрацией Белого дома.

По сведениям «Интерфакса», дипломат вылетел рейсом «Аэрофлота» SU2578 в Лондон, откуда он транзитом направится в США.

Общаться с прессой перед вылетом Салливан не стал.

15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, включавшие среди прочего высылку из Вашингтона десяти российских дипломатов. Москва ответила зеркально, а также рекомендовала американскому послу временно вернуться на родину для консультаций. Госдепартамент подтвердил, что Салливан уедет из Москвы, но пообещал, что в ближайшие недели посол вернется в Россию.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву еще в середине марта. Это произошло после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей. Антонов до сих пор остается в Москве.

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