Американский посол на несколько недель уедет из России. Ранее Кремль рекомендовал ему вернуться в Вашингтон

Посол США в России до конца текущей недели уедет в Вашингтон, но в ближайшие недели снова вернется в Москву, сообщили в Госдепартаменте изданию Axios.

«На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился на неопределенное время продолжить работу на своем посту», — сказал представитель Госдепа.

Джон Салливан сообщил, что вернется в Москву «до любой возможной встречи между президентами Байденом и Путиным».

За несколько часов до заявления Госдепартамента США издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Джон Салливан отказался добровольно уезжать из Москвы, как ему «рекомендовали» российские власти. Собеседники Axios говорили, что, по мнению Салливана, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы посол уехал, то ему придется его заставить.

16 апреля, на следующий день после введения против России, помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». В тот же день МИД РФ, объявляя об ответных мерах на санкции, заявил, что послу США в Москве, как и послу России в Вашингтоне, необходимо «находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».

16 марта МИД РФ вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций в Москву. Это произошло через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Антонов продолжает свои консультации в Москве.

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