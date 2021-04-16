МИД России объявил об ответных мерах на санкции США
МИД России сообщил, что введет контрмеры в ответ на новые санкции США. В сообщении на сайте министерства сказано, что:
- из России вышлют 10 американских дипломатов;
- в Россию в краткосрочные поездки смогут ездить не более 10 американских дипломатов в год;
- в дипмиссии США запретят нанимать в качестве административно-технических работников граждан РФ и третьих стран;
- прекратит действие двусторонний меморандум 1992 года «О понимании в отношении „открытой суши“»;
- в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепартаменту и другим американским госструктурам.
Также в МИД считают, что послы США и России должны находиться в своих столицах «для анализа ситуации и проведения консультаций». В министерстве пообещали закрыть въезд в Россию для восьми действующих и бывших американских чиновников и деятелей, «причастных к разработке и реализации антироссийского курса». Их имена МИД обещает раскрыть позднее.
В министерстве отметили, что в ответ на высылку трех российских дипломатов из Польши из России вышлют пять польских дипломатов.
В МИД призвали США «продемонстрировать благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса», в противном случае российские власти угрожают сократить численность персонала американских дипмиссий в России до 300 человек. В министерстве добавили, что у дипломатов также есть «опции», позволяющие «ущемить американцев экономически».
Все это — не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.