МИД России объявил об ответных мерах на санкции США

МИД России сообщил, что введет контрмеры в ответ на . В сообщении на сайте министерства сказано, что:

из России вышлют 10 американских дипломатов;

в Россию в краткосрочные поездки смогут ездить не более 10 американских дипломатов в год;

в дипмиссии США запретят нанимать в качестве административно-технических работников граждан РФ и третьих стран;

прекратит действие двусторонний меморандум 1992 года ;

в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепартаменту и другим американским госструктурам.

Также в МИД считают, что послы США и России должны находиться в своих столицах «для анализа ситуации и проведения консультаций». В министерстве пообещали закрыть въезд в Россию для восьми действующих и бывших американских чиновников и деятелей, «причастных к разработке и реализации антироссийского курса». Их имена МИД обещает раскрыть позднее.

В министерстве отметили, что в ответ на высылку трех российских дипломатов из Польши из России вышлют пять польских дипломатов.

В МИД призвали США «продемонстрировать благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса», в противном случае российские власти угрожают сократить численность персонала американских дипмиссий в России до 300 человек. В министерстве добавили, что у дипломатов также есть «опции», позволяющие «ущемить американцев экономически».

Все это — не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.

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