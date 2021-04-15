МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов

Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Об этом представители МИД сообщили российскому послу Сергею Андрееву, сказано в сообщении министерства.

Основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.

В заявлении МИД Польши также сказано, что польские власти поддерживают санкции США, введенные в отношении России. В министерстве отметили, что «совместно принятые и согласованные решения союзников» стали «адекватным ответом на враждебные действия» со стороны России.

15 апреля президент США Джо Байден своим указом ввел санкции из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. Санкции среди прочего предполагают высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб. Также американским инвесторам запретили с 14 июня покупать российские государственные облигации.

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