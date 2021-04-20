Россиян, прибывающих из-за рубежа, обязали дважды сдавать тест на коронавирус

Роспотребнадзор обязал граждан, которые прибывают в Россию из-за границы, дважды сдавать тест на коронавирус. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 мая правило о сдаче двух тестов будет распространяться только на тех, кто возвращается из Турции и Танзании. После 1 мая — для прибывающих из всех стран.

ПЦР-тесты на коронавирус нужно сдать в течение пяти дней после въезда в Россию. Интервал между тестами должен составлять не менее суток. Результаты обоих тестов нужно загрузить на сайт «Госуслуги».

Также Роспотребнадзор потребовал проводить в аэропортах России выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан и лиц без гражданства, прилетающих из-за рубежа.

Сейчас все, кто прибывает в Россию из-за границы любым видом транспорта, должны сдать один тест на коронавирус и загрузить его результаты на «Госуслуги». Сделать это нужно в течение трех дней после прибытия.

На прошлой неделе Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — до 1 июня. Власти объяснили это осложнением ситуации с коронавирусом в этих странах.