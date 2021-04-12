Власти России почти полностью закрыли авиасообщение с Турцией до лета. И сорвали планы полумиллиона россиян, собиравшихся в страну на отдых

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Власти России ограничили регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня 2021 года, сообщила вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Туроператорам рекомендовали на это время приостановить продажу туров в страну. Кроме того, до 1 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Танзанией «на основании анализа эпидемиологических данных».

Между Москвой и Стамбулом на взаимной основе продолжат летать два регулярных рейса в неделю. Кроме того, авиакомпаниям разрешат выполнять рейсы для вывоза российских туристов, а также рейсы, необходимые для строительства атомной электростанции Аккую. Граждане России, которые находятся в Турции или Танзании, смогут продолжить отдых и вернуться чартерным рейсом. Ростуризм сообщил, что не станут эвакуировать туристов. Туристам, купившим туры до 1 июня, рекомендовали поменять направление отдыха или перенести поездку на поздние даты.

Около 80% «привозных» случаев коронавируса в России приходится на тех, кто прибыл из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, приведя данные статистики, которую ведут с 1 августа 2020 года. По ее словам, россияне привозят из Турции «самые разные мутирующие штаммы», эпидемиологическая обстановка в республике ухудшается с начала марта, а в каждой провинции страны регистрируют случаи заражения коронавируса. Ранее Попова говорила, что коронавирус выявили у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа, — у 25 тысяч человек с начала 2021 года.

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Около полумиллиона россиян планировали отправиться в Турцию с 15 апреля по 1 июня, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она сообщила «Интерфаксу», что 500 тысяч человек купили путевки в этот период у крупнейших туроператоров, а еще 100 тысяч человек — у средних и нишевых туроператоров, переключившихся на Турцию из-за закрытия других направлений. В то же время ТАСС со ссылкой на АТОР пишет, что общее число туристов, забронировавших туры в Турцию на ближайшие полтора месяца, составило 533 200 человек. Стоимость забронированных туров в Турцию на период до 1 июня оценили в 32 миллиарда рублей. Кроме того, в Танзанию на середину апреля — конец мая забронировали около шести-семи тысяч туров, добавили в АТОР.

У российских туристов могут возникнуть проблемы с отдыхом на майские праздники, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, «практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены». По данным «Интерфакса», путевки на майские праздники в Турцию купили около 200 тысяч россиян. В РСТ назвали запрет на поездки в Турцию «новым тяжелым ударом» для туристического бизнеса. Ростуризм сообщил, что туроператорам планируют оказать меры государственной поддержки.

Турция наравне с Танзанией стала одной из первых стран, с которыми Россия в августе 2020 года восстановила авиасообщение, прерванное весной прошлого года из-за пандемии коронавируса. Сперва власти разрешили полеты в крупные турецкие города Анкару и Стамбул, затем — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. К апрелю рейсы в Турцию выполняли из 25 российских городов, включая Москву и Петербург.

Александр Бакланов