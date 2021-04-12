Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца. Туры туда в этот период забронировали 500 тысяч россиян

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить рейсы в Турцию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Запрет будет действовать полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Будут отменены все чартерные рейсы, а также регулярные — за исключением двух рейсов в неделю.
Аналогичный запрет на полтора месяца наложен на полеты в Танзанию.
В Роспотребнадзоре отметили, что из всех 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы».
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали 500 тысяч россиян.
Ростуризм рекомендовал туристам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В ведомстве отметили, что не станут эвакуировать туристов из этих стран. Ростуризм изучает субсидии туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании.
В Турции ежедневное количество новых случаев коронавируса с начала марта увеличилось в пять раз. 9 апреля в стране зарегистрирован 55 791 случай заболевания — это рекорд за все время с начала пандемии.
Турция и Танзания 1 августа 2020 года оказались в числе первых стран, с которыми Россия возобновила международное авиасообщение, полностью закрытое за четыре месяца до этого.
С конца декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, которое также было открыто 1 августа. Первоначально запрет ввели на две недели, однако его неоднократно продлевали, и он действует до сих пор.