Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца. Туры туда в этот период забронировали 500 тысяч россиян

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить рейсы в Турцию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Запрет будет действовать полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Будут отменены все чартерные рейсы, а также регулярные — за исключением двух рейсов в неделю.

Аналогичный запрет на полтора месяца наложен на полеты в Танзанию.

В Роспотребнадзоре отметили, что из всех 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы».

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали 500 тысяч россиян.

Ростуризм рекомендовал туристам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В ведомстве отметили, что не станут эвакуировать туристов из этих стран. Ростуризм изучает субсидии туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании.

В Турции ежедневное количество новых случаев коронавируса с начала марта увеличилось в пять раз. 9 апреля в стране зарегистрирован 55 791 случай заболевания — это рекорд за все время с начала пандемии.

Турция и Танзания 1 августа 2020 года оказались в числе первых стран, с которыми Россия возобновила международное авиасообщение, полностью закрытое за четыре месяца до этого.

С конца декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, которое также было открыто 1 августа. Первоначально запрет ввели на две недели, однако его неоднократно продлевали, и он действует до сих пор.

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