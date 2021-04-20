​​Федеральная служба безопасности (ФСБ) подозревала в подбросе наркотиков бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, который имеет статус свидетеля в деле . Об этом сообщает Baza со ссылкой на документы из материалов дела Голунова.

Издание опубликовало копию постановления Московского областного суда от 4 марта 2020 года, разрешающего управлению ФСБ по Москве и Московской области провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении Щирова и Марины Ляховец — жены бывшего сотрудника УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, который является одним из обвиняемых по делу Голунова.

В постановлении говорится, что ФСБ подозревает Щирова в подбросе наркотических средств невиновным людям и фабрикации уголовных дел. По версии ФСБ, Щиров занимался этим вместе со своими подчиненными. Марина Ляховец была в числе его сообщников, она обещала скрыть следы преступления, утверждает ФСБ.

В постановлении сказано, что у ФСБ не хватает доказательств для возбуждения дела против Щирова и Ляховец, поэтому спецслужба просит разрешения на установку прослушки и видеонаблюдения в доме Ляховец. Суд разрешил это сделать. Но чем закончилась разработка Щирова и Ляховец, неизвестно, отмечает Baza.

В марте 2021 года «Интерфакс» и ТАСС сообщили со ссылкой на источники, что Щиров уехал из России. По словам собеседника «Интерфакса», он находится в Черногории.

Андрей Щиров был начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы в июне 2019 года, когда его сотрудники подбросили Голунову наркотики. Через несколько недель после этого Щирова отстранили от должности.

В январе 2020 года стало известно, что Щиров получил в деле Голунова статус свидетеля. По версии следствия, он не знал о незаконных действиях подчиненных.

В декабре 2020-го в Москве начался суд над бывшими сотрудниками УВД по ЗАО Москвы, обвиняемыми в подбросе наркотиков Голунову.