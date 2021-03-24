Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров, имеющий статус свидетеля , покинул Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Щиров переехал из России в одну из европейских стран. Насколько мне известно, он находится в Черногории», — сказал источник.

Щирова должны были допросить как свидетеля на заседании суда, однако повестку ему вручить не удалось, так как он покинул страну.

Щиров был начальником отдела в июне 2019 года, когда его сотрудники подбросили Голунову наркотики. Через несколько недель после этого его отстранили от должности.

В январе 2020 года стало известно, что Щиров получил в деле Голунова статус свидетеля. По версии следствия, он не знал о незаконных действиях подчиненных.