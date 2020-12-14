В Москве начался суд над полицейскими, подкинувшими наркотики Ивану Голунову

Обновление: Через несколько минут после начала заседания, сообщил корреспондент «Медузы», суд решил отложить дальнейшее рассмотрение дела до 11:00 мск 17 декабря. Заседание отложили потому, что суд не смог установить статус адвоката Ляховца Алексея Коврижкина. Он заявил, что 29 октября был лишен адвокатского статуса, но подтверждающих документов предоставить в суд не смог. Сам Ляховец на суде объявил, что намерен отказаться от услуг адвокатов и защищать себя сам.

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в фабрикации против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Обвиняемыми по делу Голунова проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.

Полицейским предъявлены обвинения в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. По версии следствия, организатором преступления является Ляховец — как считает обвинение, он решил подкинуть наркотики журналисту с целью улучшить показатели раскрываемости отдела.

В ходе следствия Коновалов признал вину в подбросе наркотиков Голунову и дал показания на Ляховца. Уметбаев признал вину частично — в превышении должностных полномочий: он подтвердил, что избил журналиста после задержания, но отрицает свое участие в подбрасывании наркотиков. Коновалов в ожидании приговора находится под домашним арестом, остальные фигуранты — в СИЗО.

На предварительном заседании суда прокуратура просила провести процесс в закрытом режиме; Иван Голунов и представляющий его интересы адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин настаивали на открытом рассмотрении. В итоге суд решил не закрывать процесс.