Великобритания отправит два корабля в Черное море в знак солидарности с Украиной

Великобритания намерена в мае отправить в Черное море два военных корабля, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Украине и партнерам по НАТО на фоне наращивания российских войск в регионе. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, эскадренный миноносец и фрегат отделятся от ударной группы Королевских ВМС в Средиземном море и отправятся в Черное через пролив Босфор. Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с истребителями F-35 и вертолетами Merlin на борту, которые вылетят на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей.

Ранее США рассматривали возможность отправить свои военные корабли в Черное море, однако отказались от этой идеи, чтобы не создавать дополнительной напряженности в регионе.

В конце марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. На фоне этого Россия начала наращивать войска у границ Украины. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала концентрацию российских войск на границах с Украиной максимальной с 2014-2015 годов. По данным Киева, Москва дислоцировала 40 тысяч военных на границе и столько же в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».