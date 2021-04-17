В Великобритании начались похороны мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа

В британском городе Виндзор началась церемония похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Трансляцию церемонии ведет «Би-би-си».

Prince Philipʼs coffin carried out of Windsor Castle Sky News

Гроб с телом герцога перевезут из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия, где пройдет заупокойная служба.

Гроб повезут в часовню на автомобиле Land Rover, который принц Филипп помог модифицировать несколько лет назад. Автомобиль будет сопровождать траурная процессия, в которой пойдут члены королевской семьи. Также за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы и военнослужащие из других войск, к которым имел отношение принц.

Из-за ограничений по коронавирусу на службе в часовне Святого Георгия смогут присутствовать только 30 членов королевской семьи. После службы принца похоронят в королевской усыпальнице.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в возрасте 99 лет.