ФСБ сообщила о задержании консула Украины в Петербурге

Задержан консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинского консула задержали 16 апреля во время встречи с гражданином России «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ».

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в ФСБ.

К задержанному консулу будут применены меры «в соответствии с », сообщили в ФСБ.

Обновлено. Александра Сосонюка задержали на несколько часов, сейчас он находится на территории украинской дипмиссии, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко. «В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию», — добавил Николаенко.

Александр Сосонюк работает в России много лет. Он был указан в числе сотрудников Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге еще в 2012 году.

В конце марта обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР. Россия стала наращивать войска у украинской границы. По данным украинских властей, Москва стянула туда 40 тысяч военнослужащих.

Власти Украины обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. Лидеры США и Германии призвали Москву отвести войска от украинской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск никому не угрожает.

На фоне обострения в Донбассе президент США Джо Байден впервые созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и предложил президенту России Владимиру Путину встретиться.