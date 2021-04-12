Пресс-служба Зеленского: Россия стянула 40 тысяч военных к восточной границе Украины. Еще столько же находятся в Крыму

Россия стянула 40 тысяч военнослужащих к восточной границе Украины. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По данным Киева, еще 40 тысяч военных находятся в Крыму.

Мендель также сообщила, что Зеленский направлял президенту России Владимиру Путину запрос о переговорах, но ответ на него до сих пор не был получен.

«Мы очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила пресс-секретарь.

О передислокации российских войск к границам Украины стало известно в марте 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».

В Донбассе стороны конфликта в последние дни сообщают о регулярных нарушениях режима прекращения огня.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team называла концентрацию российских войск на границе с Украиной максимальной с 2014-2015 годов, когда в Донбассе велись активные боевые действия.