Великобритания вызвала российского посла. Россия ответила тем же

16 апреля МИД России вызвал британского посла в Москве Дебору Броннерт. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина в связи со «злонамеренным поведением РФ».

Британское правительство глубоко обеспокоено злонамеренным поведением российского государства. На сегодняшней встрече [заместитель министра иностранных дел] сэр Филип Бартон дал понять, что Великобритания поддерживает действия, объявленные президентом [США] Джо Байденом.

Бартон заявил, что Великобритания разделяет мнение США о причастности России к кибератаке на американские госорганы через ПО SolarWinds. Также Бартон выразил обеспокоенность наращиванием присутствия российских войск возле украинской границы и в Крыму.

Также о поддержке санкций США накануне сообщил МИД Польши. Одновременно ведомство объявило о высылке трех российских послов в связи с «действиями, не соответствующими статусу дипломата и вредящих Польше».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они включают в себя в том числе высылку 10 российских дипломатов из США и ограничения против российского госдолга.

Санкции связаны с вмешательством в выборы президента США 2020 года, на государственные ведомства США и с талибами против американцев в Афганистане.

Это уже вторые американские санкции против России с тех пор, как в январе президентом США стал Джо Байден. Первые ограничения были введены в марте из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.