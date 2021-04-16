Песню Манижи номинировали на лучший текст «Евровидения»

Песню певицы Манижи «Russian Woman», написанную для «Евровидения», выдвинули на премию Eurostory Best Lyrics Award — эту награду вручают за лучший текст песни для «Евровидения» текущего года.

Eurovision Song Contest

Помимо этого на премию выдвинули песни еще четверых участников музыкального конкурса: это «Growing up is getting old» певицы Виктории Георгиевой (Болгария), «Zitti e buoni» группы Måneskins (Италия), «Birth of a new age» певца Жангю Макроя (Нидерланды) и «The wrong place» группы Hooverphonic (Бельгия).

Победителя определят международное жюри, состоящее из писателей, журналистов, издателей и прошлых участников конкурса, а также посетители сайта премии, которые могут принять участие в голосовании на этой странице.

Победителя премии 2021 года объявят перед «Евровидением», которое пройдет в Роттердаме 18-22 мая.

Премию Eurostory Best Lyrics Award вручают с 2016 года. В прошлые годы представители России ни разу не получали эту награду.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Ее выбрали для участия на «Евровидении» от России по результатам зрительского голосования, прошедшего на Первом канале в начале марта.

После выдвижения Манижи на конкурс в интернете стали публиковать ксенофобные комментарии о певице. Следственный комитет начал проверку песни «Russian Woman» по заявлению издания .

31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню «Russian Woman». «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — заявила Матвиенко (на самом деле кони в тексте не упоминаются).