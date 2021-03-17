«Может ли это представлять Россию на Евровидении?» Манижа ответила хейтерам расследованием о самой себе

Новость о том, что в 2021 году на конкурсе «Евровидение» от России выступит Манижа Сангин, вызвала много ксенофобных комментариев. Певица не осталась в стороне и ответила хейтерам роликом «Может ли это представлять Россию на Евровидении?» — псевдорасследованием о том, кто же такая Манижа на самом деле.

Manizha

Видео, опубликованное в инстаграме и ютьюбе исполнительницы, начинается тревожным закадровым комментарием: «Мы пережили 2020-й год: пожары в Австралии, напряженная политическая обстановка, эпидемия коронавируса, экономический кризис, падение цен на нефть, протесты, митинги, захват Белого дома. Мы думали, что все худшее уже позади. Но тут появилась она».

Сама Манижа играет роль ведущей программы «Ваша представительница», «в которой ваша представительница расскажет вам, кто такая ваша представительница в вашем представлении». У нее в гостях — эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович. Тот заявляет, что выкрал скелет Манижи из квартиры певицы, пока та спала.

«Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская. Она вообще не человек. Манижа — это соль», — заключает эксперт.

В конце ролика создатели обещают, что в следующем выпуске расскажут о том, «сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на „Евровидение“».

Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит на нем с песней «Russian Woman».