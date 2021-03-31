«Кони-люди какие-то и вообще какой-то бред». Матвиенко попросила выяснить, каким образом песня Манижи попала на «Евровидение»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Манижи «Russian Woman» и поручила проверить, каким образом эта композиция была отобрана для участия в конкурсе «Евровидение».

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила она в ходе заседания Совфеда 31 марта.

Матвиенко предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — пояснила она.

Обновлено. Первый канал пообещал предоставить данные о голосовании. «Песня для „Евровидения“ была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — сообщили представители канала изданию «Подъем».

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Певица Манижа прошла национальный отбор на конкурс с песней «Russian Woman», победив в зрительском голосовании в прямом эфире Первого канала. Помимо нее на участие в «Евровидении» претендовали дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.

Выдвижение Манижи на «Евровидение» вызвало множество ксенофобных комментариев в соцсетях из-за того, что певица является уроженкой Таджикистана. В Следственный комитет поступали жалобы с требованием проверить текст песни «Russian Woman» «на возможные противоправные высказывания».

Судя по тексту песни «Russian Woman», кони в ней не упоминаются.