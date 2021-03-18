Информационный партнер ФСБ и МВД попросил возбудить уголовное дело из-за песни Манижи для «Евровидения». СК рассмотрит жалобу

Следственный комитет России получил обращение от общественной организации, попросившей проверить песню Манижи «Russian Woman», с которой певица выступит на конкурсе «Евровидение» в мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

Общественная организация, чье название не приводится, попросила проверить слова из песни Манижи «на возможные противоправные высказывания», сказала Петренко. По ее словам, обращение рассмотрят в установленном законом порядке.

РИА Новости отмечает, что ранее на песню «Russian Woman» в Следственный комитет пожаловалась редакция издания . На сайте издания опубликовано обращение к главе СК Александру Бастрыкину, в котором утверждается, что сценический номер Манижи для «Евровидения» «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

«Ветеранские вести» попросили Бастрыкина «пресечь длящееся преступление, предусмотренное статьей », возбудить уголовное дело и «незамедлительно» прекратить распространять записи Манижи.