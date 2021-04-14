La Stampa: Евросоюз не будет продлевать контракты на поставку вакцин Astrazeneca и Johnson & Johnson в 2022 году

Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями Astrazeneca и Johnson & Johnson. Об этом изданию La Stampa сообщил источник в министерстве здравоохранения Италии. Текст La Stampa доступен по подписке, его цитирует Reuters.

«Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями , действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия», — заявил источник La Stampa.

По информации издания, в дальнейшем Евросоюз вместо векторных вакцин предпочтет использовать -вакцины.

На данный момент для применения в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna (мРНК-вакцины), а также от компаний Astrazeneca и Johnson & Johnson (векторные вакцины).

К векторным вакцинам относится и российский препарат «Спутник V», который проходит проверку для одобрения в Евросоюзе.

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria) из-за случаев тромбоза у пациентов. В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств признало связь между вакциной и образованием тромбов, но назвало это крайне редким побочным эффектом препарата и рекомендовало продолжать его использование.

В середине апреля в США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson — также из-за сообщений о тромбах у пациентов. После этого компания решила отложить первую поставку своей вакцины в Евросоюз.