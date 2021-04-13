В США приостановили использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson после сообщений о тромбах у шести пациентов

Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовали временнно приостановить использование вакцины производства Johnson & Johnson.

Такое решение, говорится в совместном заявлении надзорных ведомств, которое цитирует Reuters, было принято после того, как у шести человек после прививки образовались тромбы. Речь идет о шести женщинах в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, еще одна находится в больнице в критическом состоянии.

Выявленные случаи образования тромбов у пациентов, сделавших прививку вакциной Johnson & Johnson, крайне редки, подчеркивается в заявлении. Тем не менее, регуляторы считают, что до завершения расследования от применения этой вакцины следует воздержаться.

В США применение вакцины Johnson & Johnson было одобрено в феврале, в Евросоюзе — в марте. По состоянию на 12 апреля, Johnson & Johnson поставил в США 6,8 миллионов доз прививки.

Вакцина от Johnson & Johnson требует одного укола, а не двух, как большинство других прививок от коронавируса, которые сейчас используются в мире. Эта вакцина сделана на основе 26-го серотипа аденовируса — как и российский «Спутник Лайт», широкое применение которого пока не началось. «Спутник Лайт», в свою очередь, представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V» — самой распространенной в России.

В марте в странах Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших такую прививку. В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редком побочном эффекте и использование AstraZeneca можно продолжить.