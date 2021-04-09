EUobserver: у 10 человек в России были осложнения после вакцинации «Спутником V», четверо из них умерли Росздравнадзор заявил, что не было ни одной смерти из-за самой вакцины

Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

Четыре человека в течение «недавнего времени» умерли в России вскоре после того, как привились от коронавируса вакциной «Спутник V», пишет издание EUobserver, ссылаясь на документы, поступившие в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Это агентство занимается экспертизой «Спутника V», которая должна позволить препарату выйти на рынок Евросоюза.

Речь идет об официально не раскрытых в России случаях возможных осложнений после вакцины, утверждает издание, ссылаясь на документы , поступившие в EMA от неизвестного человека.

Согласно этим документам, у шести россиян возникли различные «медицинские осложнения» после вакцинации, а еще четверо — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, а также не идентифицированный в документах человек — умерли.

При этом смерти были вызваны разными причинами — проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови — и могут быть никак не связаны с вакцинацией «Спутником», подчеркивает EUobserver.

Издание опубликовало фотографии нескольких документов Роспотребнадзора (1, 2, 3, 4). В одном из них, в частности, описывается смерть женщины в Ленинградской области, которая 4 марта 2021 года неожиданно упала на улице. У нее начались судороги, лицо посинело, дыхание остановилось, после чего она умерла. В документе Роспотребнадзора этот случай описан как «поствакцинальное осложнение», однако кем, когда и на каком основании был поставлен такой диагноз, понять из документа нельзя. В нем сказано лишь, что почти за месяц до смерти, 10 февраля, женщина получила укол первым компонентом вакцины, а позднее (этой даты в опубликованном документе нет), по-видимому, получила второй.

Что касается шести пациентов, у которых после прививки возникли проблемы со здоровьем, то речь идет о сравнительно молодых мужчинах и женщинах: одному из них всего 25 лет. Симптомы у этих людей включали затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку после уколов. Издание не пишет, когда возникли эти симптомы, насколько они были интенсивными и как сочетались между собой у разных пациентов.

При этом подлинность одного из документов Роспотребнадзора EUobserver подтвердил Денис Логунов, сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал «Спутник V».

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«Я запросил информацию об этом случае и получил ответ. Это не фейк», — сказал он изданию 7 апреля, описывая случай 51-летней женщины, которая внезапно умерла в Ленинградской области. Логунов подчеркнул, что по этому случаю было проведено соответсвующее расследование и «никакой связи с вакцинацией обнаружено не было».

EUobserver сам идентифицировал трех других пациентов через их учетные записи в социальных сетях (одна из них оказалась медсестрой, работавшей в больнице Ульяновска), однако признал, что подтвердить их смерти ему не удалось — «так как в России нет открытого реестра смертей».

Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за экспорт «Спутника V», отказался от комментариев, а Роспотребнадзор не ответил на вопросы издания.

В свою очередь, EMA подтвердило, что ознакомилось с этими материалами. Они были отправлены регулирующему органу ЕС «российским информатором, который попросил сохранить анонимность», говорится в одном из имейлов EMA от 26 марта, с которым ознакомился EUobserver. Представитель EMA официально подтвердил, что ведомство сейчас оценивает эти документы и воспринимает их всерьез, поскольку речь идет о безопасности вакцины.

Само издание подчеркивает, что всего десять случаев возможных осложнений, описанных в документах, — это «крошечное» число по сравнению с миллионами людей, которые чувствовали себя нормально после прививки «Спутником V». «Но отсутствие прозрачности в России, а также беспокойство по поводу плохих стандартов сбора данных поставили вопрос, есть ли другие незарегистрированные случаи», — говорится в материале.

«Медуза» отправила запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать статью в EUobserver. На момент публикации этого материала ответ на запрос не был получен. Логунов не ответил на звонки «Медузы».

В свою очередь автор публикации в EUobserver, журналист Эндрю Реттман сказал «Медузе», что «не может раскрывать источники», из которых он получил документы Роспотребнадзора. «Я даже не могу сказать, что случаи, о которых я написал, значат для общей картины — я журналист, не ученый. Я думаю, проблема состоит в том, что за статистику по вакцинации в России отвечают разные ведомства, и они не всегда открыто делятся информацией», — добавил он.

Реттман также рассказал, что связаться с Логуновым он смог через научное издание The Lancet, в котором была опубликована статья об эффективности «Спутника V». При этом российские официальные ведомства после публикации материала с ним не связывались. «Но я буду рад, если они свяжутся — чем больше прозрачности в этом процессе, тем лучше», — заключил журналист.

После публикации в EUobserver руководитель Алла Самойлова заявила, что «ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано», а «частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%».

Росздравнадзор «тщательно исследует каждый случай возможного проявления тяжелой нежелательной реакции» у привитых от COVID-19, добавила она.

Петр Лохов при участии Светланы Рейтер