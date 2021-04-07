Financial Times: Европейское агентство лекарственных средств проверит соблюдение этических стандартов при испытаниях «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит соответствие клинических испытаний вакцины «Спутник V» принципам надлежащей лабораторной практики ( ). Об этом пишет Financial Times.

«Соответствие стандарту [GCP] обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических испытаний достоверны», — заявили Financial Times в EMA, но отказались комментировать свои проверки, в том числе проверку «Спутника V».

Источники Financial Times, знакомые с процедурой EMA по одобрению вакцин, заявили, что испытания «Спутника V» могли не соответствовать этическим стандартам. В декабре 2020 года агентство Reuters писало, что некоторых российских госслужащих заставляли в них участвовать.

Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал создание «Спутника V», — заявил, что никакого принуждения к участию в испытаниях не было.

Нам неизвестно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечки такой информации являются конкретным примерами попыток подорвать процесс одобрения вакцины со стороны EMA, который должен проходить беспристрастно и без дискриминации.

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V» 4 марта. При этом в EMA и в Еврокомиссии высказывали мнения, что препарат не нужен Евросоюзу и что он может быть небезопасен. Создатели «Спутника V» обвиняли европейских функционеров в предвзятости.

Французское издание Le Monde писало, что в Евросоюзе, руководство которого критикуют из-за слишком медленных темпов вакцинации, возник раскол по вопросу использования «Спутника V». В частности, за его применение выступают в Германии, против — во Франции.

Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — уже одобрили применение «Спутника V», не дожидаясь одобрения EMA. Премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за политического кризиса, который обострился после закупки российской вакцины.