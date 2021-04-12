«Ведомости»: Telegram собирается выйти на IPO в 2023 году и рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов

Мессенджер Telegram начал подготовку к . Вероятный срок выхода на биржу — 2023 год. Об этом сообщили три источника «Ведомостей».

Telegram рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости к ежемесячному числу активных пользователей, которое, по их прогнозам, к моменту размещения акций достигнет 0,8–1 миллиарда, рассказали собеседники «Ведомостей».

По словам одного из источников, для проведения IPO Telegram выбирает между нью-йоркской биржей Nasdaq и Гонконгской фондовой биржей. Мессенджер может выбрать площадку в Азии, так как сейчас в этом регионе находятся более 40% его пользователей, а через два года их доля может достичь 50%.

В свободное обращение планируется выпустить от 10% до 25% акций Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой», отметил один из источников «Ведомостей».

В марте 2021 года Telegram впервые провел размещение облигаций и привлек миллиард долларов. Сообщалось, что в случае выхода Telegram на IPO до 2026 года владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.

Предполагается, что средства, привлеченные в результате размещения облигаций, Telegram направит в первую очередь на выплаты инвесторам неудавшегося проекта , которым компания до 30 апреля должна вернуть почти 626 миллионов долларов.