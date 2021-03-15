Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов

Telegram Group впервые провела размещение собственных облигаций и привлекла 1 миллиард долларов, сообщает РБК. Бонды размещены до 2026 года под 7% годовых, первая купонная выплата намечена на сентябрь 2021 года.

Заявки от желающих приобрести облигации, по данным источников издания, принимались с 9 марта, 12 марта размещение было завершено. Минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов.

Как отмечает РБК, спрос на ценные бумаги Telegram Group был умеренным — облигации разместили по верхней границе ставки по купону.

Предполагается, что привлеченные в результате размещения бондов средства Telegram Group направит в первую очередь на выплаты инвесторам неудавшегося проекта . Всего, по данным VTimes, до 30 апреля группа компаний Telegram должна вернуть инвесторам TON почти 626 миллионов долларов.

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