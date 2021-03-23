РФПИ заявил о покупке облигаций Telegram. В компании это отрицают

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал владельцем облигаций Telegram Group Inc. Ценные бумаги компании были приобретены РФПИ совместно с партнером — дубайским инвестиционным фондом Mubadala Investment Company. Об этом представитель фонда сообщил Forbes, не став уточнять, какая сумма была вложена в ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что два дубайских фонда Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners приобрели облигации Telegram на общую сумму 150 миллионов долларов — по 75 миллионов долларов каждый.

Как пишет «Интерфакс», держатели облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции с 10-процентным дисконтом, если компания решит выйти на биржу.

Ранее сообщалось, что Telegram разместил бонды до 2026 года под 7% годовых, первая купонная выплата намечена на сентябрь 2021 года. Минимальный лот для участия в размещении составлял 500 тысяч долларов.

Всего в результате размещения облигаций, прошедшем в начале марта, Telegram привлек 1 миллиард долларов.

Обновление. Вице-президент Telegram Илья Перекопский в комментарии The Bell заявил, что РФПИ не инвестировал в облигации компании. «РФПИ нет в числе наших инвесторов 100%», — сказал Перекопский корреспонденту «Медузы».

РФПИ был создан правительством России в 2011 году для «инвестиций в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира».

Мессенджер Telegram в России был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, однако фактически не прерывал работу. В июне 2020 года Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке Telegram на территории России.

Предполагается, что привлеченные в результате размещения бондов средства Telegram Group направит в первую очередь на выплаты инвесторам неудавшегося проекта . До конца апреля группа компаний Telegram должна вернуть инвесторам почти 626 миллионов долларов.