Стриминговый сервис Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает несколько проектов с отечественными студиями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что раньше Netflix не заказывал производство российским продюсерам, покупая только готовые сериалы.

Первый контракт заключен со студией 1–2—3 Production, которая входит в холдинг «Газпром-медиа» и известна такими проектами, как «Перевал Дятлова» и «Эпидемия» (ранее Netflix купил права на его показ). Студия выпустит для Netflix современную версию «Анны Карениной».

Второй проект Netflix — драматическая история, происходящая в 1990-х годах. Производством сериала займется кинокомпания «Русское», подрядчик телеканала «Россия 1». Режиссером выступит Дарья Жук, снявшая драму «Хрусталь», которую 2018 году выдвинули на «Оскар» от Беларуси.

Среди других проектов, которые обсуждает Netflix, источники «Коммерсанта» назвали сериал студии «Водород», режиссером которого должен стать Эдуард Оганесян, снявший сериал «Чики». Также Netflix ведет переговоры со студиями «Среда», Star Media и Yellow, Black & White.

Netflix стал доступен в России в 2016 году с англоязычным интерфейсом. В 2020 году сервис запустил русскоязычную версию и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы.

В 2020 году Netflix увеличил свою выручку в России более чем втрое — до 3,3 миллиарда рублей. На конец года российская ежемесячная аудитория сервиса выросла до 1,3 миллиона пользователей старше 12 лет.

В марте 2021 года Netflix купил права на показ фильма «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Он выйдет под брендом Netflix Originals, то есть картину переведут на несколько десятков основных языков мира. Ранее Netflix не выпускал под этим брендом российские фильмы — только сериалы и мультфильм.