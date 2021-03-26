Netflix выпустит первый российский фильм под брендом Netflix Originals. Это новогодняя мелодрама «Серебряные коньки»

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Об этом, как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», сообщил продюсер фильма Рафаел Минасбекян.

Фильм выйдет на сервисе под брендом Netflix Originals, то есть кинокартину переведут на несколько десятков основных языков мира.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», ранее Netflix выпускал под этим брендом только сериалы, такие как «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», а также полнометражный мультфильм студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

О фильме «Серебряные коньки»

«Серебряные коньки» — российский сказочный ромком с либеральными идеями от сценариста «Эпидемии» О дочке министра и сыне фонарщика, влюбленных друг в друга (на льду!)

О фильме «Серебряные коньки»

«Серебряные коньки» — российский сказочный ромком с либеральными идеями от сценариста «Эпидемии» О дочке министра и сыне фонарщика, влюбленных друг в друга (на льду!)