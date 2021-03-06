Стриминговый сервис Netflix в 2020 году в два раза увеличил свою долю на рынке онлайн-кинотеатров, работающих в России. Если в 2019 году на долю сервиса приходилось 4,1%, то в 2020-м — 8,4%, сообщает РБК, ссылаясь на подсчеты агентства Telecom Daily.

По итогам года выручка Netflix в России, по подсчетам аналитиков, выросла почти в три раза — с более чем одного миллиарда рублей в 2019 году до 3,3 миллиарда рублей в 2020 году.

Доля крупнейшего онлайн-кинотеатра России ivi по итогам 2020 года впервые снизились — с 25% до 22,5%. Также упала доля второго по величине кинотеатра Okko — с 15% до 13,6%. Доля YouTube сократилась с 13% до 9%.

Общая выручка всех легальных онлайн-видеосервисов в России за год выросла на 52% — с 27 миллиардов до 38,9 миллиарда рублей. Выручка ivi за год увеличилась на 44%, до 8,8 миллиарда рублей, у Okko — на 45%, до 5,3 миллиарда рублей, у YouTube — на 13%, до 3,5 миллиарда рублей.

Выручка «Кинопоиска» выросла почти в 3,5 раза, до 2,8 миллиарда рублей, а рыночная доля сервиса увеличилась с 3% до 7,1%.