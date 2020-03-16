Netflix заработал в России больше миллиарда рублей за год

Стриминговый сервис Netflix в 2019 году занял в России 4% рынка видеосервисов, сообщает агентство Telecom Daily. Это сравнимо с долей «КиноПоиска» (4%) и Amediateka (5%).

В 2019 году общие доходы всех легальных видеосервисов в России составили 27 миллиардов рублей. Таким образом доходы Netflix превысили один миллиард рублей. Аудитория Netflix в России составляет 200 тысяч человек, сообщил «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Telecom Daily получил сведения о доходах Netflix благодаря данным зарубежных аналитиков, имеющих доступ к внутренней информации этого сервиса. Также при оценке использовали опрос российских пользователей и данные банков о платежах в пользу тех или иных сервисов, рассказал Кусков.

Крупнейшим видеосервисом по выручке в России, по оценке Telecom Daily, остается Ivi (занимает 23% рынка). В тройке лидеров также Okko (15%) и YouTube (11%).