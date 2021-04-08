Защита Навального пожаловалась на публикацию видеозаписей из его колонии. Их показал Life

Защита политика Алексея Навального подала жалобу на публикацию видео с ним из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает РИА Новости.

Куда была подана жалоба, Михайлова не уточнила.

Мы этот момент тоже обжаловали… потому что мы считаем это абсолютно незаконным. Более того, Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия. Такого согласия Алексей не давал, соответственно, все эти интервью и видеосъемки, которые появились, они абсолютно незаконны.

Ранее о подаче жалобы из-за появления видеозаписей с Навальным Михайлова рассказала «Русской службе Би-би-си». Адвокат добавила, что защита политика регулярно подает жалобы во ФСИН, Генпрокурору России, владимирские подразделения этих ведомств и в колонию № 2. Пока никакой реакции на них не было — за исключением визита медиков от медсанчасти ФСИН во Владимире.

2 апреля Life опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в колонии, на которых снят Навальный. Издание отметило, что политик «прогуливается степенной, уверенной походкой». Глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Открытым медиа», что публикация видео незаконна, но соратники Навального не будут жаловаться во ФСИН, поскольку это бесполезно.

Алексея Навального перевели в колонию в Покрове в середине марта. Вскоре он сообщил о болях в спине и ноге, а также о том, что ему не оказывают медицинской помощи, о которой он просит. 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.

5 апреля Навальный рассказал, что у него кашель и температура. Он добавил, что трех человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом. В тот же день ФСИН сообщила, что политика перевели в медсанчасть из-за признаков респираторного заболевания. Навальному сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.

8 апреля Ольга Михайлова рассказала ТАСС, что у Навального температура 37,9. Ему сделали флюорографию и повторный тест на коронавирус (его результатов пока нет).