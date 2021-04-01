Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают необходимым обращать внимание на то, что певицу Манижу выдвинули от России на музыкальный конкурс «Евровидение».

«Вы знаете, речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, знаете, там разные образы представлены — там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — сказал Песков во время брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о выдвижении Манижи на «Евровидение».

Песков отметил, что представителя от России на конкурсе выбрали зрители, «и этим занимается один из российских телеканалов — Первый канал», поэтому в Кремле не считают возможным «как-то в это вмешиваться».

AFP: Вчера Валентина Матвиенко резко раскритиковала текст песни, с которой певица Манижа будет представлять Россию на «Евровидении». Знакомы ли в Кремле с творчеством этой певицы и как относятся к тому, что именно она будет представлять Россию? Дмитрий Песков: Вы знаете, речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, знаете, там разные образы представлены — там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания. Поэтому выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями, и этим занимается один из российских телеканалов — Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться.

31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи «Russian Woman», с которой певица победила в национальном отборе на «Евровидение». Она поручила проверить, как эту песню отправили на конкурс. Матвиенко заявила, что в песне звучат «кони-люди какие-то и вообще какой-то бред» (хотя на самом деле никакие кони в тексте не упоминаются).

После выдвижения Манижи на «Евровидение» в интернете стали публиковать ксенофобные комментарии из-за того, что певица родилась в Таджикистане. Следственный комитет в то же время просили проверить текст песни «Russian Woman» «на возможные противоправные высказывания».