Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram вакансии наркокурьеров

Роскомнадзор направил в адрес Facebook Inc. письмо с требованием удалить из приложения Instagram, которым владеет компания, рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров ( ).

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что объявление, «мотивирующее пользователей на участие в противоправной деятельности», появилось в сторис неназванного пользователя. В ведомстве отметили, что публикация такой информации запрещена.

Роскомнадзор потребовал от Faceboook привести в соответствие с законом «механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента», и сообщить ведомству о результатах «в максимально короткие сроки».

В службе напомнили, что за отказ удалить запрещенный контент по юрлицам грозят многомиллионные штрафы.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России, заявив, что соцсеть не удаляет запрещенную информацию. Ведомство начало замедлять фото- и видеоконтент, но не передачу текстовых сообщений. В службе говорили, что в случае отказа твиттера удалить запрещенную информацию соцсеть могут полностью заблокировать в России.