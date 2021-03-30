В Петербурге задержали участников факельного шествия против блокировки твиттера в России

Четыре активиста молодежного движения «Весна» в Петербурге устроили акцию против блокировки твиттера в России, которую анонсировал Роскомнадзор. Об этом сообщается на страницей «Весны» во «Вконтакте».

Сегодня мы организовали акцию против планируемой блокировки Твиттера. Основой стал популярный мем — логотип Роскомнадзора, стилизованный под нацистский флаг.

Активисты с балаклавах и мантиях прошли по проспекту Шаумяна. Они несли факелы и флаги, имитирующие эмблему Роскомнадзора. Через несколько минут их остановили около 30 полицейских, пишет «Медиазона». Все четыре участника акции были задержаны. Их привезли в 52-й отдел полиции Петербурга, сообщает «Весна».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России. 16 марта ведомство пригрозило, что через месяц полностью заблокирует соцсеть, если она не выполнит требование удалить запрещенный контент.