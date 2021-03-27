США и Великобритания призвали Россию допустить врачей к Навальному

Министерство иностранных дел Великобритании призвало российские власти оказать политику Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии.

В сообщении, опубликованном 27 марта в твиттере МИДа, сказано, что британские дипломаты глубоко обеспокоены сообщениями о том, что состояние здоровья Навального ухудшилось. «Жизненно важно, чтобы у него был доступ к медицинской помощи», — сказано в заявлении.

Британский МИД также вновь призвал Россию немедленно освободить Навального, а также провести полное расследование покушения на убийство политика, которого в августе 2020 года пытались отравить «Новичком».

26 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс через свой твиттер также призвал предоставить Навальному врачебную помощь. «Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам [Навального] доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь», — заявил Прайс. Он также призвал Россию немедленно освободить Навального.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. 24 марта его адвокат Ольга Михайлова сообщила, что состояние здоровья политика ухудшилось. У него долгое время болела спина, а некоторое время назад стала отниматься и болеть нога.

25 марта адвокаты Навального обнародовали два заявления, которые политик написал на имя начальника колонии и директора ФСИН. В них Навальный заявил об отсутствии медицинской помощи и пожаловался на «пытку бессонницей». ФСИН заявила, что состояние Навального признали удовлетворительным.

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