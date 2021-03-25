Журналисты и деятели культуры обратились к главе ФСИН из-за условий содержания Навального в колонии. К нему второй день не пускают адвокатов

Журналисты, адвокаты, деятели культуры и общественные деятели обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за условий содержания Алексея Навального в колонии во Владимирской области.

«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании адвокаты Навального вынуждены ждать встречи со своим подзащитным четыре-пять часов? На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?» — говорится в письме, которое есть в распоряжении «Дождя».

Также авторы письма просят изучить документы, на основании которых Навального признали «склонным к побегу» и срочно снять с него этот статус, прекратив тем самым «тяжелую психологическую и физическую пытку».

Обращение подписали более 150 человек, сообщает «МБХ медиа», в том числе главные редакторы «Новой газеты», The New Times, «Медиазоны», и «Дождя» — Дмитрий Муратов, Евгения Альбац, Сергей Смирнов и Тихон Дзядко, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Гарри Бардин, писательница Людмила Улицкая и другие.

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Медузе», что защитникам политика 25 марта вновь не удалось попасть в колонию. По словам Михайловой, адвокаты уже три часа ждут в машине перед входом. Соратник Навального Леонид Волков пишет, что адвокатам объясняют, что в колонии «обед», а в УФСИН Владимирской области отказываются вмешиваться в происходящее, объясняя, что это компетенция начальника ИК.

23 марта адвокаты Алексея Навального сообщили, что в колонии состояние здоровья политика резко ухудшилось — у него заболела спина и начала отниматься нога. Оказание медицинской помощи Навальному, по словам адвокатов, ограничилось тем, что ему прописали две таблетки ибупрофена. В УФСИН по Владимирской области, в свою очередь, 25 марта заявили, что состояние здоровья Навального «оценивается как стабильное, удовлетворительное», не уточняя подробностей.