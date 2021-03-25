«Интерфакс»: Юлия Навальная вновь улетела из России в Германию

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия 24 марта снова улетела из России в Германию, рассказал источник «Интерфакса».

Больше никаких подробностей агентство не сообщает.

Это второй выезд Навальной в Германию после того, как ее мужу заменили условный срок на реальный по .

В первый раз источник «Интерфакса» сообщил об отъезде Навальной в Германию 10 февраля. Немецкое издание Der Spiegel писало, что она прилетела в страну с частным визитом. Навальная вернулась в Россию 22 февраля.

17 января Алексей и Юлия Навальные вернулись в Россию из Германии, где они находились почти пять месяцев, пока Навальный проходил лечение и реабилитацию после отравления веществом из группы «Новичок».

Сразу после возвращения Навального взяли под стражу. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», назначив два года и восемь месяцев колонии. 20 февраля Мосгорсуд снизил этот срок на полтора месяца.

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. 24 марта адвокат политика Ольга Михайлова сообщила об ухудшении его здоровья. По ее словам, у Навального долгое время болела спина, а недавно стала отниматься нога.