Мосгорсуд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Алексея Навального. Его снизили на полтора месяца с учетом домашнего ареста

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу на реальный. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из здания суда.

При этом Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015-го года.

«Полтора месяца скинули — уже нормально!» — прокомментировал решение суда сам Навальный сразу после его оглашения.

Таким образом, Навальный должен будет провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели и выйдет на свободу в конце июля — начале августа 2023 года. Ранее Симоновский районный суд постановил зачесть политику в срок приговора 10 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия.

Симоновский районный суд 2 февраля заменил условный срок Навальному на реальный по жалобе ФСИН. Ведомство сочло, что политик, лечась в Германии от последствий отравления «Новичком», нарушил обязательства условно осужденного, так как не отмечался в инспекции. Защита настаивала, что ФСИН знала о лечении Навального.

ФСИН обвинила Навального в нарушениях в последний день его испытательного срока. Несмотря на это, менее чем через месяц политик вернулся из Германии в Россию. Он был задержан в аэропорту Шереметьево на прохождении паспортного контроля.

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