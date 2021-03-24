Tesla начала продавать свои электромобили за биткоины

Американский производитель электромобилей Tesla начал принимать оплату в биткоинах. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск.

Биткоины, которые вы заплатите Tesla, будут сохранены как биткоины, а не конвертированы в .

Пока возможность заплатить в биткоинах есть только у клиентов в США. В других странах она появится позже в этом году, заявил Маск.

Опция оплаты в биткоинах уже появилась на сайте Tesla, пишет издание Decrypt. Другие криптовалюты производитель электромобилей не принимает.

8 февраля Tesla объявила о вложении полутора миллиардов долларов в биткоин. За несколько часов после этого курс криптовалюты вырос на 20%.

Позднее Илон Маск заявил, что биткоин — это «почти такая же чепуха», как традиционные деньги. «Ключевое слово — „почти“», — добавил он.

16 февраля курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов. На данный момент он превышает 55 тысяч долларов.