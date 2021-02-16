Курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов

Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов. В ходе торгов 16 февраля криптовалюта подорожала до исторического максимума — 50 602 доллара.

Затем курс биткоина немного снизился, но остался выше психологически важной отметки в 50 тысяч долларов.

С начала года биткоин подорожал более чем на 70%. Самый значительный рост криптовалюты произошел в начале февраля, когда производитель электромобилей Tesla раскрыл, что инвестировал в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

Аналитики Reuters отмечают, что на рост курса биткоина также повлиял интерес со стороны крупных финансовых организаций, который стали активно покупать эту криптовалюту.