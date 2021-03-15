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Сооснователь Tesla Илон Маск присвоил себе новый титул — теперь он известен как Технокороль. В свою очередь, финансовый директор компании Зак Киркхорн получил звание мастера над монетой (так в «Игре престолов» звали членов Малого совета, отвечавших за королевскую казну). Об этом стало известно из заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

При этом Маск и Киркхорн сохранят свои официальные позиции главы компании и финансового директора соответственно. Неизвестно, зачем Технокоролю и его мастеру над монетой понадобились новые звания — и как вообще это скажется на будущем компании. Но на заявке стоит подпись Зака Киркхорна, так что вряд ли посвящение в члены Малого совета Tesla прошло для него незамеченным.