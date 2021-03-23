Роскомнадзор: Twitter удаляет запрещенную информацию, но делает это недостаточно быстро

Администрация Twitter начала работу по удалению запрещенной информации после решения Роскомнадзора замедлить работу соцсети, однако это удаление идет «неудовлетворительными темпами». Об этом говорится в сообщении РКН.

Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета. Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым.

В Роскомнадзоре также выразили сожаление, что только технические меры принуждения «заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира».

Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России 10 марта. Неделю спустя ведомство пригрозило, что через месяц полностью заблокирует твиттер в России, если соцсеть не выполнит требование удалить запрещенный контент.

В Роскомнадзоре также предупредили, что другие соцсети, которые «будут нарушать российское законодательство», также могут быть замедлены и заблокированы.