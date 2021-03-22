Иван Ургант рассказал, что заразился коронавирусом
Источник: Иван Ургант
Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в твиттере.
Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи.
Позднее Ургант добавил, что самоизолировался дома и чувствует себя «нормально». Он пообещал рассказать подробности в эфире «Вечернего Урганта» 22 марта.
«Вечерний Ургант» — одно из самых известных развлекательных шоу Первого канала. Оно выходит с 2012 года поздно вечером с понедельника по пятницу.