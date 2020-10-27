Александр Розенбаум спел песни Давы и Моргенштерна! И «Любимку» тоже набренчал Лучшая рубрика «Вечернего Урганта» наконец-то вернулась 

Лучшая рубрика «Вечернего Урганта» наконец-то вернулась! Мы, конечно, про «Поп-стоп» с Александром Розенбаумом. Музыканту вручают тексты современных хитов, которые он до этого не видел и не слышал (по крайней мере, так утверждает Ургант), а Розенбаум играет и поет их на свой лад. Как стало ясно из прошлых выпусков «Поп-стопа», Розенбаум может любую песню, хоть Фейса, хоть Ольги Бузовой, превратить в песню Розенбаума. И вам, скорее всего, понравится — даже если оригинальные версии этих же треков ничего кроме раздражения не вызывают.

В этот раз Розенбаум исполнил «Любимку» Нилетто, «Ролекс» Давы и Филиппа Киркорова, а также «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. И справился как всегда блестяще, особенно с «Любимкой». А Ургант, который с самого появления рубрики «Поп-стоп» пытается угнаться за славой Розенбаума, спел под гитару «Краш» Клавы Коки и все того же Нилетто, а также «Я дома» Дани Милохина.

Вечерний Ургант

Если пропустили: в 2019 году Розенбаум пел у Урганта «Алкоголичку» Артура Пирожкова, «Водицу» Ольги Бузовой и «Пчеловода» Rasa.

Вечерний Ургант