В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале есть рубрика «Поп-стоп», которая медленно превращается в традиционную. Ее суть такова: когда в гости к ведущему Ивану Урганту приходит певец Александр Розенбаум, последнему дают в руки гитару и тексты современных песен, которые он никогда не слышал. Задача Розенбаума — исполнить то, что он видит, в своем стиле. И порой у него получается лучше, чем было в оригинале.

«Минимал», «Я роняю Запад» и «Цвет настроения синий»

Розенбаум исполняет хиты Элджея, Фейса и Филиппа Киркорова (последний — в двух вариантах), а Ургант — «Медузу» Матранга и «Розовое вино» Элджея и Федука. Эщкере!

«Поп-стоп» от 8 июня 2018 года Вечерний Ургант

Осторожно: нецензурная лексика.

Фейс — «Я роняю Запад» FACE

«Мало половин», «Если ты меня не любишь» и «Вите надо выйти»

Розенбаум спел песни Ольги Бузовой, Егора Крида и группы Estradarada, а Урганту достались «Кружит» Монатика и «Дико, например» Фараона.

«Поп-стоп» от 27 октября 2017 года Вечерний Ургант

Estradarada — «Вите надо выйти» Dj Venga.by

«Имя 505» и «Маршрутка»

Самый первый выпуск «Поп-стопа»: Розенбаум спел песни групп «Время и Стекло» и IOWA, а Ургант — трек Тимати «Баклажан».

«Поп-стоп» от 13 сентября 2016 года Вечерний Ургант

«Время и Стекло» — «Имя 505» H I T V E N T A

Бонус

До того, как был придуман «Поп-стоп», Розенбаум в «Вечернем Урганте» пел любые тексты, которые попадались под руку — от составов сборных по футболу до статей в газетах.

Александр Розенбаум поет составы на матч Россия — Южная Корея Вечерний Ургант