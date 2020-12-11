Сергей Безруков — частый гость в «Вечернем Урганте». И, разумеется, авторы программы регулярно придумают для него специальные развлекательные рубрики — особенно такие, в которых актер мог бы театрально и с выражением почитать стихи.

В очередном выпуске «Вечернего Урганта» такой рубрикой стала «Артист читает песню». Безрукову предложили продекламировать тексты хитов «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу, «Русский народный трэп» Федука и «Lolipop» Элджея и Моргенштерна. Как понадеялся Иван Ургант, может быть, таким образом все увидят, «что в этих песнях есть смысл» и «узнаваемые слова».

Получилось, мм, своеобразно.

Вечерний Ургант

А вот как, например, Безруков читал детские стихи в «Вечернем Урганте» в рубрике «Вечерний стул» пять лет назад.

Вечерний Ургант. Вечерний стул — Сергей Безруков и Иван Ургант читают стихи (22.09.2015) Вечерний Ургант