Сформирован новый состав ЦИК России. Элла Памфилова осталась еще на пять лет

Президент России Владимир Путин назначил пять членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России на 2021-2026 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующий председатель ЦИК Элла Памфилова переназначена на новый срок. Кроме нее, Путин делегировал в комиссию четырех новых членов: декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова, члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова, главу аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики администрации президента Наталью Бударину.

Таким образом, формирование нового состава ЦИК завершено. В феврале по пять членов комиссии назначили Госдума и Совет Федерации.

По квоте Госдумы в состав комиссии прошли двое новых членов: Константин Мазуревский («Единая Россия») и Александр Курдюмов (ЛДПР). Также были переназначены действующие члены ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев («Справедливая Россия») и Антон Лопатин (группа депутатов).

Совет Федерации назначил в комиссию действующих членов Николая Булаева, Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко. Новым членам ЦИК по квоте Совфеда стали глава избиркома Орловской области Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина.

По закону, Центризбирком России формируется на пятилетний срок и состоит из 15 человек. Госдума, Совет Федерации и президент назначают по пять членов комиссии. Президент обычно делает это последним.