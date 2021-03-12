Адвокатам Алексея Навального сообщили, что политика увезли из СИЗО города Кольчугино Владимирской области, где он находился в последнее время. Об этом говорится в твиттере Навального. Куда именно этапировали Навального, в изоляторе сообщить отказались.

В феврале суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, оппозиционер должен будет провести в колонии два с половиной года.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». 3 марта стало известно, что политик находится в СИЗО города Кольчугино — как утверждал источник ТАСС, «для прохождения карантина перед отправкой в ИК-2 в Покров».

Ранее ряд СМИ уже сообщали, что Навальный будет отбывать наказание именно в колонии № 2 города Покров. Источник «Ведомостей», близкий к администрации Владимирской области, подтвердил, что конечным пунктом в личном деле Навального значится ИК-2 в Покрове.