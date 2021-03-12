Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за его «беспорядочных» твитов

Инвестор производителя электромобилей Tesla подал в суд в американском штате Дэлавер иск к основателю и главе Tesla Илону Маску и совету директоров компании, сообщает Bloomberg, ссылаясь на 105-страничное исковое заявление.

Иск подан из-за «беспорядочных» публикаций Илона Маска в твиттере, которые, по мнению инвестора, подвергают компанию миллиардным рискам. Инвестор заявил, что своими твитами Маск нарушает условия соглашения, заключенного в 2018 году с комиссией по ценным бумагам США (SEC), по которому он должен предварительно согласовывать свои действия в соцсетях.

В сентябре 2018 года комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в том, что он намеренно ввел участников рынка в заблуждение своим . Чтобы урегулировать спор, Маск заплатил 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla, но остался директором компании.

По мнению истца, дальнейшие неконтролируемые твиты Маска могут «сильно повлиять на финансовое положение компании» и «заглушают» голоса людей в самой компании, которые должны противостоять Маску и защищать инвесторов. Заявитель обвинил совет директоров Tesla в том, что его члены не могут обуздать поведение Маска в интернете, несмотря на то, что он неоднократно нарушал условия сделки с SEC.

В качестве примера истец привел твит Маска от 1 мая 2020 года. «Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока», — написал тогда предприниматель. После этого стоимость компании Tesla за день упала примерно на 15 миллиардов долларов.

В феврале 2021 года состояние Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15 миллиардов долларов до 183 миллиардов, после того, как бизнесмен написал в твиттере, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой». Это произошло спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в Bitcoin.

В 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%, а Илон Маск на некоторое время стал богатейшим человеком на планете. Сейчас Маск занимает второе место в рейтинге с состоянием 180 миллиардов долларов. На первом месте находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов.

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