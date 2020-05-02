Илон Маск написал, что Tesla стоит слишком дорого. Стоимость компании упала на 15 миллиардов долларов за день

Акции производителя электромобилей Tesla упали после того, как основатель компании Илон Маск высказал мнение, что они стоят слишком дорого.

«Цена акций Tesla слишком высока», — написал Маск в твиттере 1 мая. Он никак не пояснил свои слова. При этом предприниматель опубликовал еще несколько необычных твитов — например, он заявил, что продает все свое имущество.

Как пишет CNBC, перед тем, как Маск написал в твиттере про Tesla, акции компании стоили по 760 долларов за штуку. Затем их цена на бирже стала падать, на минимуме она составляла 686 долларов. К закрытию торгов они немного подросли до 701 доллара за штуку.

30 апреля на закрытии торгов акции Tesla торговались по 782 доллара за штуку. Таким образом 1 мая к закрытию торгов их цена снизилась на 10,3%. Рыночная стоимость Tesla из-за этого упала примерно на 15 миллиардов долларов — до 129,3 миллиарда долларов, пишет MarketWatch

Маск заявил The Wall Street Journal, что его твит не был шуткой.

В 2018 году Илон Маск написал в твиттере, что готов выкупить с биржи акции Tesla по 420 долларов за штуку (тогда они торговались примерно по 350 долларов). Маск заверил, что финансирование этой операции гарантировано, однако она так и не была реализована.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Маск не обсуждал с инвесторами выкуп акций Tesla и что своим твитом он намеренно ввел участников рынка в заблуждение. Чтобы урегулировать спор, Маск заплатил 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla (он остался директором компании).